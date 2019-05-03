В микрорайоне Мичуринский подростки облюбовали долгострой

7 мая на просторах брянских соцсетей появилась информация о доме-долгострое в микрорайоне Мичуринский; местные жители пожаловались на то, что территория вокруг объекта не ограждена.

Поскольку забора нет, доступ к недострою свободен для всех желающих. Особенно его облюбовали дети и подростки.

«По дому лазают дети всех возрастов, ведь это все до случая. Кто-то ведь отвечает за этот объект?» - спросила у пользователей очевидец Алена Терешенька.

Мнение брянцев по поводу игр детворы разделились: одни не увидели в этом ничего плохого, объясняя тем, что их детство тоже прошло на стройке; другие посоветовали автору обратиться для решения проблемы в профильные службы.