Подозреваемая в краже из отеля задержана в Клинцах

Правоохранители задержали 29-летнюю жительницу Новозыбковского района, которая подозревается в совершении кражи у 27-летнего парня из Великого Новгорода.

Потерпевший рассказал сыщикам, приехал в Клинцы по делам и, поселившись в отель, отправился смотреть город. Во время прогулки он познакомился с девушкой. Последняя пришла в гости к нему в номер для общения. Пара беседовала и выпивала. Утром парень обнаружил пропажу мобильного телефона и 2500 рублей.

Личность подозреваемой вскоре установили. Девушка некоторое время скрывалась, однако в конце апреля прибыла в Клинцы, здесь ее и задержали полицейские.

Если суд признает задержанную виновной, ей грозит до пяти лет.