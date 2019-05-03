В Навлинской ЦРБ разразился скандал из-за акушера-гинеколога

Жительница Навлинского района пожаловалась на Портале государственных медицинских услуг на акушера-гинеколога центральной больницы.

Дама была на приеме 9 апреля 2019 года. Визит оставил весьма неприятные эмоции. По словам заявительницы, медик ничего толком не сказала.

«После мне придется обратиться к другому врачу в платную клинику, так как в поликлинике у нас один акушер-гинеколог», - сообщила расстроенная дама.

6 мая на заявление ответила заведующая поликлиникой Навлинской ЦРБ Ольга Бесчастнова. Заверила – со специалиста взяли объяснительную.

В администрации больницы гинекологу напомнили об этических правилах. Заведующая извинилась извинения за неудобства.