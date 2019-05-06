Брянщину зачислили в лидеры эффективной территориальной политики при реформировании системы обращения с ТКО

Брянская область эффективно реализует задачи стартового периода «мусорной» реформы в РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды России.

Среди 80 областей РФ, которые целиком или частично вошли в реформу, 62 региона дополнительно подали свои прогнозы о потенциальном уменьшении тарифом регоператоров.

Снижение будет вероятно в разных процентах в зависимости от областей, если примут необходимые для этого нормативные акты, уменьшат ставку платы за отрицательное влияние на окружающую природу, отнесут услуги региональных операторов к тем операциям, которые не облагаются налогом на добавленную стоимость.

Если такие меры вступят в силу, то тарифы региональных операторов могут снизиться до 30%, такими являются предварительные оценки субъектов РФ.

Сегодня регионы – лидеры эффективной территориальной политики при реформировании системы ТКО: Алтайский край, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Иркутская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Краснодарский край, Красноярский край, Курская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Псковская область, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия-Алания, Республика Хакасия, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тульская область, Тюменская область, Чеченская Республика, Челябинская область, Удмуртская Республика, Ямало-Ненецкий АО, Ярославская область, Ульяновская область, Ханты-Мансийский АО – Югра, Чувашская Республика, Чукотский АО, г. Севастополь.

В Минприроды отметили, что в других областях расчет эффекта от реализации мер, которые подготовило Правительство РФ, находится в процессе подготовки.