В Фокинке фирма «Строй-Победа» задолжала 1,5 млн рублей работникам

Вахта Памяти стартовала в Сычевском районе. Сезон Вахты Памяти начался в смоленской глубинке. Около 300 человек, 35 отрядов из 12 регионов России приехали в Сычевский район, чтобы найти останки героев Великой Отечественной войны и с почестями предать их земле.

В Смоленском регионе Московской железной дороги железнодорожники продолжают проводить летнюю ремонтно-путевую кампанию, направленную на обеспечение безопасности и надежности перевозок. Так, с 13 по 31 мая (кроме 14 мая и воскресений) и с 1 по 24 июня (кроме 2, 9, 12, и 16 июня) на перегоне Голынки – Рудня и на станции Голынки пройдут плановые работы по капитальному ремонту пути.

5 мая в селе Карманово Гагаринского района Смоленской области произошла авария с участием водителя мотоцикла «ИЖ Планета-5», в итоге 18-летний парень получил травмы.

Напоминаем вам, что в случаях проведения плановых ремонтных работ, ввода в работу новых линии электропередачи или нового электросетевого оборудования, сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» временно приостанавливают питание во избежание аварийных ситуаций и минимизации рисков.

6 мая в Смоленске на улице Большой Краснофлотской случилось возгорание в трехквартирном доме, в результате заживо сгорела 51-летняя женщина.

Вечером 6 мая на пятом километре трассы «Новый подъезд к Смоленску» случилась авария с участием автомобиля Mitsubishi Outlender, в итоге водитель иномарки получил повреждения.

Компанию привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ и оштрафовали на 31 тыс руб. Ее директор оштрафован на тысячу рублей по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

Выяснилось, что организация должна по зарплате 12 работникам 1,5 млн рублей – с июня по декабрь 2018 года.

Актуальные темы

Новости партнёров



Задавайте вопросы, УФАС на связи «Амнистия» для нерадивых водителей В связи с поступающими вопросами о применении некоторых положений Федерального Закона «О рекламе» заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.

Жители Брянщины выбрали интернет от «Ростелекома» Широкополосный интернет от «Ростелекома» за минувший год выбрали более двух тысяч абонентов компании в Брянской области. В основном пользователи выбирали тарифные планы «Выгодный интернет 50» и «Домашний Интернет 100 Мбит/с в комплекте 2в1». В первом квартале 2019 года по популярности лидирует предложение «Для интернета», за которым следует пакет «Для интернета везде». Последний включает «Домашний интернет» и «Мобильную связь» с 4 Гб трафика и безлимитным общением в соцсетях и мессенджерах.

Детям напомнят правила безопасности на железной дороге перед летними каникулами В преддверии летних каникул брянские железнодорожники проведут информационно-разъяснительную работу с детьми в рамках акции «Безопасные каникулы», которая проводится на Московской железной дороге с 29 апреля по 31 мая.

В Брянскэнерго определили победителей соревнований профессионального мастерства Флиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» завершились соревнования профессионального мастерства бригад по эксплуатации распределительных сетей. В них приняли участие бригады всех 27 районов электрических сетей (РЭС).

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

