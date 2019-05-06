Задержан авиарейс из Петербурга в Брянск

Утром 8 мая пресс-служба Международного аэропорта «Брянск» сообщила о задержке из-за непогоды самолета из Санкт-Петербурга.

Как сообщается на официальной странице аэропорта в соцсети, транспорт должен был отправиться с опозданием примерно на 1,5 часа.

Рейс планировался к вылету в 09:45.

«На табло Пулково, по сообщению пассажиров, время указано 10ч. 20 мин», - сообщили в пресс-службе.

Опоздание связано с низкой облачностью в районе аэропорта.