Брянцев поздравили с 9 мая

Депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР в видеообращении поздравил жителей Брянска и области с Днем Победы.

74 года над нашей Родиной мирное небо. Подвиг народа, который одолел врага, становится еще ярче, когда грозные события Великой Отечественной войны уходят все дальше в историю.

9 мая – самая дорогая дата, это по-прежнему праздник со слезами на глазах.

Депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР, первый заместитель председателя Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Борис Пайкин поздравляет с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и просто жителей Брянщины.

Фото - кадр видео.