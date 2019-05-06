В Брянске обнаружен исчезнувший Дмитрий Горохов

Брянские волонтеры ПСО «Лиза Алерт» нашли пропавшего 5 апреля 40-летнего местного жителя Дмитрия Горохова.

8 мая в одной из соцсетей появилась информация о том, что он обнаружен, с ним все в порядке.

Добровольцы поблагодарили всех, кто участвовала в поиске.

Напомним, мужчина уехал из дома 5-го апреля в неизвестном направлении на иномарке Ford Focus темно-синего цвета.