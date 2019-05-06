На дороге в сторону Клинцов замечена колонна с пушками
8 мая в соцсетях появилось видео, на котором запечатлена колонна военных автомобилей, везущая пушки в сторону города Клинцы.
Пользователи предложили две версии увиденного. Первая: машины едут в относительно новую военную часть райцентра, где не хватает техники.
Вторая: пушки готовят к параду Дня Победы.
Фото - кадр видео.
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