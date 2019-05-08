Абитуриентов из Брянска ждут в Институте мировых цивилизаций

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин провел лекцию в столичном Институте мировых цивилизаций.

Первый заместитель Председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, кандидат экономических наук, Борис Романович поделился со студентами своими знаниями об основных направлениях развития цифровой экономики в России. В своем выступлении спикер остановился на основных аспектах деятельности начинающих предпринимателей, поделился личным опытом решения различных управленческих проблем, ответил на многочисленные вопросы студентов.

В ближайшее время Институт мировых цивилизаций начнет прием заявлений от абитуриентов, и брянское отделение ЛДПР готово оказать землякам в этом консультационную и методическую поддержку. За справками обращаться в офис регионального отделения партии по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, либо по телефону: +7 (4832) 66-02-96.

Кстати, 18 мая вуз проводит День открытых дверей! Подробнее о вузе, учредителем которого является лидер ЛДПР Владимир Жириновский, можно узнать на сайте Института мировых цивилизаций.