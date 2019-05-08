Абитуриентов из Брянска ждут в Институте мировых цивилизаций
Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин провел лекцию в столичном Институте мировых цивилизаций.
Первый заместитель Председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, кандидат экономических наук, Борис Романович поделился со студентами своими знаниями об основных направлениях развития цифровой экономики в России. В своем выступлении спикер остановился на основных аспектах деятельности начинающих предпринимателей, поделился личным опытом решения различных управленческих проблем, ответил на многочисленные вопросы студентов.
В ближайшее время Институт мировых цивилизаций начнет прием заявлений от абитуриентов, и брянское отделение ЛДПР готово оказать землякам в этом консультационную и методическую поддержку. За справками обращаться в офис регионального отделения партии по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, либо по телефону: +7 (4832) 66-02-96.
Кстати, 18 мая вуз проводит День открытых дверей! Подробнее о вузе, учредителем которого является лидер ЛДПР Владимир Жириновский, можно узнать на сайте Института мировых цивилизаций.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Амнистия» для нерадивых водителей
В связи с поступающими вопросами о применении некоторых положений Федерального Закона «О рекламе» заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
Широкополосный интернет от «Ростелекома» за минувший год выбрали более двух тысяч абонентов компании в Брянской области. В основном пользователи выбирали тарифные планы «Выгодный интернет 50» и «Домашний Интернет 100 Мбит/с в комплекте 2в1». В первом квартале 2019 года по популярности лидирует предложение «Для интернета», за которым следует пакет «Для интернета везде». Последний включает «Домашний интернет» и «Мобильную связь» с 4 Гб трафика и безлимитным общением в соцсетях и мессенджерах.
В преддверии Дня Победы брянские железнодорожники приняли участие в торжественном митинге и возложили цветы к Вечному огню на улице Красных Партизан в Брянске.
Накануне Дня Победы директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Александр Косарим, представители молодежного Совета и первичной профсоюзной организации посетили ветеранов, участников и узников Великой Отечественной войны – бывших работников Брянскэнерго.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.