В парке Бежицкого района можно снимать сцены для фильма про конец света

Пролетарский сквер, расположенный в Бежице, дошел до такого состояния, что возмущенные горожане пожаловались на него в соцсетях.

Снимки пришедшего в упадок места отдыха опубликовала Анастасия Волкова. По ее словам, в парке разрушено все: плитка, асфальт, лавочки, фонтан.

Сквозь тротуары проросла трава.

Плачевное состояние сквера, утверждают пользователи, это результат бездействия властей.



