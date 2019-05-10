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На улице Брянской Пролетарской Дивизии прохожим угрожает опасность

Опубликовано Сегодня, 10:06

Металлический отлив может в любое время сорваться с крыши дома №38 по улице Брянской Пролетарской Дивизии, об этом сообщили очевидцы.

Как объяснили свидетели в одной из соцсетей, кусок металла завис со стороны аптеки.

Если вдруг поднимется сильный ветер, он может упасть и покалечить либо убить человека.

По словам одного из пользователей, территорию по периметру дома уже обнесли лентой, чтобы не убирать отлив.

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