На улице Брянской Пролетарской Дивизии прохожим угрожает опасность

Металлический отлив может в любое время сорваться с крыши дома №38 по улице Брянской Пролетарской Дивизии, об этом сообщили очевидцы.

Как объяснили свидетели в одной из соцсетей, кусок металла завис со стороны аптеки.

Если вдруг поднимется сильный ветер, он может упасть и покалечить либо убить человека.

По словам одного из пользователей, территорию по периметру дома уже обнесли лентой, чтобы не убирать отлив.