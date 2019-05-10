В Брянске восстановлением Дома Боровича займется тамбовская фирма
Фирма ООО «Ростехпроект» из города Тамбов возьмется за проект по восстановлению Дома Боровича в Брянске.
В «Чистой планете» организовали электронный аукцион на тему разработки научно-проектной документации по сохранению объекта культуры регионального значения «Дом инженера Л. А. Боровича» на бульваре Гагарина 6.
Заявку на участие предоставили три организации, у которых есть право заниматься реставрационными работами исторических зданий.
В торгах победу одержала фирма из Тамбова, занимавшаяся восстановлением здания фондохранилища музея Л.Н. Толстого в Москве, «Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И.Чайковского» в Клине.
Кроме этого, фирма реконструировала Дом Советов в Курске, административное здание Управления Федерального казначейства в Тамбовской области. Занималась проектом церкови Петра и Павла в селе Елионка Стародубского района, храма Николая Чудотворца в селе Луговец Мглинского района. Благодаря ей отремонтированы церкви Преображения в Трубчевске и Покровская в селе Селечня Суземского района, а также много других объектов.
Дом Боровича построили на рубеже XIX-XX веков, он принадлежал инженеру Льву Агафоновичу Боровичу (1858-1938 годы), впоследствии унаследовал его имя.
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