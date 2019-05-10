Брянцы в соцсетях обсудили парня в бордовом платье

13 мая в областном центре в салоне троллейбуса был замечен молодой человек в бордовом платье, фото уже опубликовали в одной из соцсетей.

Автор снимка так прокомментировал увиденное: «Мы отстали от моды. Что творится с мужиками?».

Публикацию прокомментировали более ста человек. Пользователи высказали разные мнения по этому поводу: одни отнеслись с юмором, другие строго осудили молодого человека.

По мнению Елены Евсеевой, в этой моде нет ничего удивительного; женщина для примера привела Шотландию, где юбки (килты) являются национальной одеждой. Кроме этого, добавила Елена, в древности мужчины носили халаты и набедренные повязки.