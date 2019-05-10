У брянского аэропорта теперь есть новый сайт

Территория отдыха в «Соловьиной роще» официально открыта.В начале мая в Смоленске состоялось торжественное открытие парка культуры и отдыха «Соловьиная роща». В праздничном мероприятии принял участие губернатор Алексей Островский.

В Смоленске у стелы погибшим в годы Великой Отечественной войны железнодорожникам состоялся митинг памяти, посвященный 74-й годовщине Великой Победы. В нем приняли участие руководители Смоленского региона Московской железной дороги и регионального подразделения Дорпрофжел, ветераны-железнодорожники, работники предприятий, молодые железнодорожники, представители общественных организаций, жители города-героя Смоленска.

Рославльская полиция возбудила уголовные дела на 32-летнего местного жителя, который подозревается в организации наркопритона и незаконном сбыте запрещенных веществ.

На сайте все хорошо сгруппировано: есть информация о аэровокзале, покупке билетов, стоимости парковки.

Новый современный сайт появился у брянского аэропорта, об этом сообщила пресс-служба на официальной странице в соцсети.

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