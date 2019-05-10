Брянцы смогут увидеть театральные костюмы
Выставка эскизов театральных костюмов «Андрей Климов. Театр одного художника» стартует в Брянске 14 мая в театре драмы имени А.К. Толстого.
Экспозицию будут проводить в рамках XXIV Международного славянского фестиваля «Театр+».
Организаторы говорят, главный смысл мероприятия – показать посетителю, как начинается работа над спектаклем: пригласить в мастерскую художника, открыть припрятанную от публики важную часть работы, без которой не рождается ни один спектакль.
Во время экспозиции зритель сможет увидеть эскизы, рисунки, а также сами театральные костюмы.
Андрей Эдуардович Климов – сценограф, художник по костюмам. Получил образование в театральном отделении Пензенского художественного училища в 1986 году. Оформил свыше 200 спектаклей в России и других странах.
Работал с режиссёрами К. Райкиным, Д. Бертманом, М. Угаровым, В. Шамировым, В. Агеевым, В. Данциггером, С. Стеблюком, П. Хомским и другими.
Известные его спектакли – «Облом off» и «Три действия по четырём картинам», которые созданы совместно с Михаилом Угаровым, они стали знаковыми для театральной столицы в 2000-х годах.
На выставке собраны более 20 эскизов к спектаклям.
Выставку можно посетить с 14 по 25 мая ежедневно с 18.30 до 21.00.
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