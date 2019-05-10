В Брянске на площадках для сбора мусора орудуют вандалы
В течение минувших выходных в областном центре «Чистая планета» зафиксировала четыре факта вандализма на площадках для сбора бытовых отходов.
Речь идет об уничтожении контейнеров для мусора. С сетчатых баков хулиганы сбивают замки, воруют крышки, а также разбивают сами ящики. Представители регионального оператора готовят в связи с этим заявление в полицию.
Большинство правонарушений зарегистрировали в Володарском районе. К примеру, беспорядок на контейнерных площадках устроили на улицах Чернышевского 56 б и Рылеева 15.
В компании «Чистая планета» уверены, что некоторые горожане до сих пор не понимают, что «мусорная реформа» и сортировка отходов – это шанс дать будущим поколениям на жизнь в чистой природе.
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