В нескольких брянских магазинах продают мясо сомнительного качества

Сотрудники региональной прокуратуры, специалисты Роспотребнадзора и Россельхознадзора провели рейды в магазинах, торгующих мясом, и обнаружили более 80 нарушений закона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, во время ревизии выяснилось, что мясо в некоторых торговых помещениях продавали без документов, подтверждающих качество, срок годности. К примеру, в одной из точек выявили более 17, 12 кило замороженной продукции неизвестного происхождения. В итоге у владельца изъяли котлеты, тефтели, свиную печень. Предпринимателя привлекли к административной ответственности.

В другом торговом помещении продавали свиной фарш, который хранили на витрине без маркировки. Продукцию хозяин обещал ликвидировать.

В Унече продавца одного магазина за торговлю просроченным мясом оштрафовали на 30 тыс рублей.