В брянском госпитале ветеранов войн пациенты ели контрафактные сыр и масло

В брянский госпиталь ветеранов войн поставляли поддельные масло и сыр, поставщика продукции арбитражный суд региона привлек к административной ответственности.

Проведя проверку сыра «Российский» и масла Крестьянского сладко-сливочного, которые поставляла фирма ООО «ЭЛИТ ГРУПП», специалисты выявили жиры немолочного происхождения.

В обществе с ограниченной ответственность в свою очередь объяснили, что они не производили эту продукции, а только занимались ее поставкой.

В суде заявили, что компания должна была потребовать у изготовителя документы, которые подтверждают качество.

Суд оштрафовал ООО «ЭЛИТ ГРУПП» по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ на 100 тыс руб.

В пресс-службе суда объяснили, что к моменту публикации информации решение суда не вступило в законную силу.