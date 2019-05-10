В Брянске правоохранитель был замечен в коррупции

Следователи Брянской области завели еще два уголовных дела на сотрудника уголовно-исполнительной инспекции в связи с подозрением в получении взяток за незаконные действия (ч.3 ст.290 УК РФ).

Все уголовные дела соединили в одно производство. Обвиняемый находится под стражей.

По материалам расследования, с февраля по март 2018 года фигурант лично получил через посредника 35 тыс рублей от лица, который был осужден к исправительным работам.

С июля по сентябрь 2018 но взял от осужденного к обязательным работам 20 тыс рублей.

С помощью незаконного вознаграждения взяткодатели избежали фактического отбытия наказания.

Ранее должностному лицу уже предъявляли обвинения в двух подобных преступлениях, суммы взяток тогда были 30 и 116 тыс рублей.

Преступления выявили сотрудники региональных управлений ФСБ и ФСИН.