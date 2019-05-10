В Брянске правоохранитель был замечен в коррупции
Следователи Брянской области завели еще два уголовных дела на сотрудника уголовно-исполнительной инспекции в связи с подозрением в получении взяток за незаконные действия (ч.3 ст.290 УК РФ).
Все уголовные дела соединили в одно производство. Обвиняемый находится под стражей.
По материалам расследования, с февраля по март 2018 года фигурант лично получил через посредника 35 тыс рублей от лица, который был осужден к исправительным работам.
С июля по сентябрь 2018 но взял от осужденного к обязательным работам 20 тыс рублей.
С помощью незаконного вознаграждения взяткодатели избежали фактического отбытия наказания.
Ранее должностному лицу уже предъявляли обвинения в двух подобных преступлениях, суммы взяток тогда были 30 и 116 тыс рублей.
Преступления выявили сотрудники региональных управлений ФСБ и ФСИН.
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