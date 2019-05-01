На Московском проспекте в Брянске существует чудо-лужа

Жительница Брянска запечатлела на фотокамеру в областном центре чудо-место, снимки уже опубликованы в соцсети.

Речь идет об огромной луже на Московском проспекте у дома №82. По словам Светланы Арефиной, вода здесь никогда не высыхает, просто, «чудо-лужа».

Горожанка Ольга Авраменко утверждает, что это еще не самая невысыхающая лужа в Брянске, поскольку есть более проблемные места.

«Возле почты на Больничном на новом асфальте это раз, на пешеходном переходе около мясокомбината - это два», - поделилась информацией Ольга.