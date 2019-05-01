Брянские выпускники побывают на главном музыкальном событии мая
18 мая на Кургане Бессмертия в Брянске состоится главное музыкальное событие мая для выпускников города.
Речь идет о большом концерте «Выпускной 2019» с участием двух популярных российских групп «Дискотека Авария» и «Градусы».
По словам организаторов, танцевальные хиты в исполнении бессменных фронтменов «Аварии» Алексея Рыжова и Алексея Серова не оставят равнодушными и родителей выпускников, поскольку группа ивановских хулиганов родом из 90-х, а их хит «Новогодняя» давно стал своеобразным неофициальным гимном Нового года.
Группа «Градусы» известна фирменным саркастическим и немного хулиганским стилем. Куда бы музыканты не приезжали со своими хитами «Режиссер», «Вали гуляй» или «Хочется», их везде встречают с позитивом и драйвом. Уникальная атмосфера на выступлении поддерживается качественной живой музыкой, харизмой солистов и, конечно, красочным шоу.
Подобный сюрприз выпускникам и всем жителям преподнес Благотворительный фонд поддержки образования, здравоохранения, культуры и детского спорта Бориса Пайкина.
Кроме грандиозного концерта, детали которого держат в секрете, посетителей ожидают различные подарки и сюрпризы.
Начало в семь вечера в парке имени 1000-летия Брянска под «Звездой». Вход свободный.
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