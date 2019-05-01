В Фокинском районе отключат воду

16 мая жители Фокинского района Брянска останутся без воды.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с десяти вечера 16 мая до шести утра 17 мая будет понижено давление в сети холодного водоснабжения от улицы Западной до Белорусской.

Такие меры связаны с плановыми работами на магистральном водоводе.