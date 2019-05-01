Около жилого комплекса «Речной» в Брянске образовался затор

Смоленская полиция завела уголовное дело на 50-летнюю местную жительницу, которая подозревается в присвоении и растрате денег.

15 мая в областном центре на улице Толстого произошел пожар, по адресу выезжали спасатели третьей части.

В Смоленске прошел межрегиональный турнир по дзюдо. Третий межрегиональный турнир среди юниоров состоялся во Дворце спорта «Юбилейный». Он посвящен 74-й годовщине со Дня Победы.

Банк УРАЛСИБ запустил акцию для новых клиентов, открывших именную или неименную карту Mastercard «Копилка» Paypass. В рамках акции на минимальный остаток по карте в размере до 300 тысяч рублей включительно начисляются повышенные проценты 10% годовых. На минимальный остаток свыше 300 тысяч рублей проценты начисляются по стандартным условиям. Срок начисления повышенных процентов – в 2 месяца с момента открытия карты. С третьего месяца по картам будут автоматически настроены стандартные значения процентных ставок.

Смоленские правоохранители разыскивают свидетелей аварии, которая произошла 4 марта 2019 года на трассе «Ясенная-Боровая» с участием KIA RIO, а также Hyundai Elantra, где пострадала водитель последнего транспорта.

Смоленский суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима 21-летнего местного жителя, который признан виновным в жестоком избиении и разбое.

Как рассказал брянец Сергей Бахуров, подобная тянучка в этом месте собирается не первый день.

По словам свидетеля, затор создался около светофора. Причина – ремонтные работы на проезжей части.

16 мая на дороге недалеко от жилого комплекса «Речной» города Брянск образовалась пробка, об этом сообщили очевидцы.

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