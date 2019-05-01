В Стародубском районе оштрафовали главу, державшего поселок во мраке

Прокурор Стародубского района вместе с работниками ГИБДД проверил информацию, которую сообщил житель села Елионка о том, что на улицах Октябрьской и Магистральной нет освещения.

Сведения брянца подтвердились. Как оказалось, на названных дорогах и, правда, не было стационарных электрических фонарей.

Главу Воронокского сельского поселения привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по содержанию дорог» и оштрафовали на 20 тыс рублей.