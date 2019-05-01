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Брянец осужден за огнестрельное оружие

Опубликовано Сегодня, 12:04

Суд Клетнянского района приговорил к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком год 60-летнего местного жителя, которого признали виновным в незаконном изготовлении огнестрельного оружия.

Кроме этого, брянца оштрафовали на 100 тыс рублей.

Прокурор поддержал обвинение по уголовному делу.

Приговор не вступил в законную силу.

По материалам расследования, мужчина в начале февраля 2019 года у себя дома в Клетне незаконно изготовил нестандартное гладкоствольное огнестрельное оружие по типу шомпольного (дульнозарядного) пистолета. Как выяснилось, они пригодно для производства выстрелов снарядами в сечении округлой формы диаметром до 14,5 мм.

Оружие гражданин хранил дома. 19 марта 2019 года его задержали сотрудники полиции на привокзальной площади.

 

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