Поступок брянца удивил горожан
16 мая в соцсетях появилась фотография, на которой запечатлен местный житель, справляющий нужду прямо на тротуаре, такой поступок вызвал бурное обсуждение среди горожан.
На снимке видно, что гражданин, не успевший добраться до уборной, решил осуществить естественные потребности организма недалеко от входа в здание прямо около урны на улице Калинина.
Возмущенные брянцы говорят, мол, неужели нельзя было зайти в ближайшее кафе, где есть туалет.
По словам Андрея Лабутенкова, можно было хотя бы добраться до Набережной и спрятаться вдоль реки в кустах.
Некоторые пользователи стали на защиту мужчины. Как сообщила Инна Носкова, такие случаи происходят, поскольку в районе Набережной ни одной уборной, в целом по городу их тоже трудно найти.
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