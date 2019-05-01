В Брянской области помогут 30 обманутым участникам долевого строительства

Губернатор Брянщины Александр Богомаз 15 мая провел заседание на тему проблем участников долевого строительства, которые нуждаются в защите на территории региона.

Во время совещания глава потребовал вернуть людям квартиры, а также завершить долгострои.

Как сообщила Галина Солодун, директор департамента строительства Брянской области, дольщикам, нуждающимся в защите, помогут, для этого направили в Минстрой план-график - дорожную карту. К 15 мая в реестр внесли 30 граждан из 314, заключивших договоры о долевом строительстве.

В целом в области этому вопросу уделяют большое внимание. К работе приобщены силовые структуры. Под руководством губернатора проводятся совещания с участием фирм-подрядчиков, правоохранителей, представителей дольщиков, где пошагово обсуждают тему вводу жилья. Подобные меры дают результаты.

К примеру, в 2018 году осуществили четыре масштабных инвестиционных проекта и восстановили права 239 обманутых дольщиков, 131-го включили в реестр. Такую работу во время встречи с губернатором оценил Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев.