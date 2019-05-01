В Брянской области помогут 30 обманутым участникам долевого строительства
Губернатор Брянщины Александр Богомаз 15 мая провел заседание на тему проблем участников долевого строительства, которые нуждаются в защите на территории региона.
Во время совещания глава потребовал вернуть людям квартиры, а также завершить долгострои.
Как сообщила Галина Солодун, директор департамента строительства Брянской области, дольщикам, нуждающимся в защите, помогут, для этого направили в Минстрой план-график - дорожную карту. К 15 мая в реестр внесли 30 граждан из 314, заключивших договоры о долевом строительстве.
В целом в области этому вопросу уделяют большое внимание. К работе приобщены силовые структуры. Под руководством губернатора проводятся совещания с участием фирм-подрядчиков, правоохранителей, представителей дольщиков, где пошагово обсуждают тему вводу жилья. Подобные меры дают результаты.
К примеру, в 2018 году осуществили четыре масштабных инвестиционных проекта и восстановили права 239 обманутых дольщиков, 131-го включили в реестр. Такую работу во время встречи с губернатором оценил Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Амнистия» для нерадивых водителей
В связи с поступающими вопросами о применении некоторых положений Федерального Закона «О рекламе» заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
Цифровой сегмент[1] вырос на 10%, OIBDA[2] увеличилась на 12%, чистая прибыль – на 46%. ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, объявляет результаты деятельности за первый квартал 2019 г. по данным консолидированной отчетности по МСФО[3].
С 21 по 24 мая железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы на станции Брянск-Льговский Московской железной дороги. Они необходимы для обеспечения безопасности и надежности перевозок.
В целях предотвращения случаев электротравматизма и нарушения электроснабжения потребителей филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения в охранных зонах ЛЭП, являющихся местом повышенной опасности.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.