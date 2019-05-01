Долгострой на Молодой Гвардии в Брянске доведут до ума

112-квартирный жилой дом на улице Молодой Гвардии 4 в городе Брянск собираются достроить, об этом стало известно 15 мая во время совещания под руководством губернатора Александра Богомаза на тему обманутых дольщиков.

Как сообщила директор департамента строительства Брянской области Галина Солодун, в регионе есть закон, дающий возможность застройщику, который решил завершить возведение дома, предоставить земельный участок. Фирма ООО ГК «Надежда» подала в профильный департамент заявление о том, чтобы признать инвестпроект соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта.

В фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства оценили стоимость достройки объекта, официальное заключение предоставят к концу мая 2019 года. По информации специалистов, он готов на 80%. Цена достройки – 40 млн рублей. Сейчас инвестор работает над снижением этой стоимости.

Относительно 120-квартирного жилого дома на Молодой Гвардии и 215-квартирного дома — чиновники уже приняли решение расселить или вернуть деньги дольщикам также с привлечением инвесторов.

Кроме этого, восстановят права людей, которые купили жилье в 74-квартирном доме у компании «Евро Строй». Последняя уже обанкротилась. А сам объект почти готов, осталось только благоустроить территорию, а также получить права на ввод в эксплуатацию. К слову, у здания нет конкурсного управляющего, как только его назначат, организуют собрание участников долевого строительства, и после можно будет подать документы на его ввод.

По словам заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никиты Стасишина, незастрахованные в Фонде дольщиков проблемные объекты можно завершить за счет денег федерального бюджета и регионального софинансирования. Для этого профильные специалисты разрабатывают в министерстве программу.

Механизм достройки проблемных объектов за счет бюджета на условиях регионального софинансирования включат в новый пул поправок к закону о долевом строительстве, добавил замминистра. Госдума должна рассмотреть поправки в первом чтении уже на следующей неделе.