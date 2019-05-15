В Брянске защитят права дольщиков 16-этажки на Бурова

Участникам долевого строительства, которые приобрели в 16-этажном жилом доме в микрорайоне Московский на улице Бурова жилье, но так его не получили, восстановят права.

Об этом стало известно 16 мая во время совещания под руководством губернатора Брянской области Александра Богомаза.

Арбитражный суд региона в отношении ООО «Техномикс» ввел процедуру банкротства.

На данный момент пока ни один участник долевого строительства не подал заявление, и его не внесли в реестр обманутых дольщиков. Однако люди имеют на это полное право.

Губернатор Богомаз обратился к главе города Александру Химанкову, мол, почему депутаты не помогут людям в этом вопросе.

«Почему они не разъяснят, как написать заявление, куда обратиться? По этому вопросу должна быть четкая позиция депутатского корпуса!» - заявил глава региона.

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства определил стоимость достройки данного объекта. Официальное заключение предоставят к концу мая.