Директору «Брянскстройразвитие» могут предъявить обвинение из-за долгостроев

Областную власть тревожит ситуация с фирмой ООО «Брянскстройразвитие» и их долгостроями: 12-этажным 2999 квартирным жилым домов на Желябова и 16-этажкой на 240 квартир по улице Степной.

По словам прокурора региона Александра Войтовича, два объекта должны были быть сданы в эксплуатацию еще два года назад, однако этого не произошло, и люди, которые вложили деньги в долевое строительство, до сих пор без жилья, более того, они вынуждены его снимать.

«У предприятия все было не в порядке уже в августе, но они молчали об этом, только в конце года ситуация обострилась. Мы провели проверку, возбудили уголовное дело в ноябре прошлого года. В ближайшее время директору компании и двум учредителям будет предъявлено обвинение», - сообщил прокурор Войтович.

В данный момент Арбитражный суд региона рассматривает дело о том, чтобы признать эту компанию банкротом.

На одном из прошлых совещаний губернатор поручил руководителю и учредителям ООО «Брянскстройразвитие» принять меры по достройке объектов долевого строительства. Гарантом по этому вопросу тогда выступил гендиректор фирмы «УСК «Надежда» Александр Гавричков. В феврале 2019 года для достройки домов привлекли инвестора - компанию «Ламар».

Как известно, у «Брянскстройразвития» есть активы: завод ЖБИ, земля; также фирма продала гостиницу, но запрет на реализацию квартир до сих пор не сняли, завод тоже пока никому не продан.

«Вы чем думали, когда деньги брали у дольщиков и тратили их на другие цели? Гостиницы покупали! Люди отдали свои кровные деньги и хотели жить в новых квартирах», — заявил Богомаз.

За положение дел в компании отвечают директор ООО «Брянскстройразвитие» Юрий Банный и два учредителя — Виктор Кургузов и Юрий Мурусидзе. Сейчас они думают о том, чтобы продать завод за 50 млн рублей, но пока все намерения потерпели фиаско. Других же вариантов по решению вопроса у них нет.

Но способ получить деньги на достройку двух проблемных объектов все же есть: нужно реализовать 16-этажку на улице Космонавтов стоимостью около 40 млн рублей. Там построили 12 этажей, объект пока законсервирован.

Во время совещания обсудили все варианты достройки объектов. Более подходящий - группа компаний «Надежда» выкупит дом по улице Космонавтов, а «Брянскстройразвитие» за эти средства доведет до ума здание на Желябова, реализует квартиры, а также завершит объект на Степной.

Если «Надежде» удастся достроить объект, подчеркнул губернатор, то город может приобрести в нем жилье для детей-сирот и врачей.

«Мы дополнительно городу выделим еще средства, а Дума нас подержит», - сообщил Богомаз.

Губернатор поручил застройщикам решить вопрос и до конца мая предоставить конкретный план действий.