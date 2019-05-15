На Первомайском мосту в Брянске сделали межбалочные швы
Реконструкция Первомайского моста в областном центре продолжается, в данный момент там выполнили основную часть работ – уложили 72 балки, на которые кладут основание дороги.
Как сообщила пресс-служба Брянской городской администрации, межбалочные продольные и поперечные швы сделали на 100%. На 60% смонтировали карнизные блоки.
Выравнивающий слой бетона обустроили на 60%, строители заверили, полностью он будет готов в конце мая. После этого начнется укладка гидроизоляции.
Барьерные цоколи полностью сварили, цоколи под опоры освещения — на 60%. Уже заказали ограждение моста, его изготовят в Брянске.
В нижней части моста готовят опоры для нанесения защитного слоя.
Делается армирование переходной плиты, которая соединяет Первомайский мост с дорогой со стороны Советского района.
Все работы выполняют по графику.
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