Брянские специалисты обсуждают в Уфе «мусорную» реформу
Сегодня, 17 мая, в Уфе состоялось открытие третьего Международного съезда региональных операторов по обращению с ТКО.
Специалисты собрались, чтобы обсудить вопросы, касающиеся стартовавшей с начала этого года реформы обращения с ТКО, обменяться опытом и внести предложения для совершенствованияфедерального законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также узнать информацию о передовых технологиях в отрасли.
В состав делегации от Брянской области вошли заместитель директора областного департамента природных ресурсов Наталья Петросова, генеральный директор регионального оператора по обращению с ТКО ОАО «Чистая планета» Владимир Чашников и заместитель генерального директора ОАО «Чистая планета» Николай Бездудный.
Генеральный директор регионального оператора по обращению с ТКО ОАО «Чистая планета» Владимир Чашников отметил, что для брянских специалистов важно из первых уст получить информацию обо всех изменениях в отрасли обращения с отходами, обменяться опытом с коллегами из других регионов, уточнить правовые аспекты, и услышать о том, как работает отрасль за рубежом. Эти знания необходимы, чтобы Брянская область и дальше оставалась в по реализации федеральной реформы. «Актуальные темы, которые сегодня обсуждались на съезде, – это выявленные пробелы в законодательстве в области обращения с ТКО и сложности, с которыми сталкиваются региональные операторы в своей работе», - рассказал Владимир Чашников.
Обсуждать с делегатами вопросы реформы обращения с ТКО будут такие эксперты как первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов, заместитель Директора Департамента Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ольга Олейникова, заместитель Директора Департамента металлургии и материалов Минпромторга России Роман Куприн, начальник Управления Федеральной антимонопольной службы Алексей Матюхин, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор Денис Буцаев, исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, исполнительный директор ГК «Чистый город» Юлия Пичугина, председатель Правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп и министр-советник Посольства Финляндии в Москве Йоонас Хейсканен.
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