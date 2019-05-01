В Брянской области картофелем засадили 25 тысяч гектаров полей

По данным управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям в регионе высадили картофель на площади более 25 000 гектаров, что составляет 90% от запланированного объема посадок этой культуры.

По состоянию на 15 мая яровые сельскохозяйственные культуры высеяны на площади более 336 000 гектаров, семенами зерновых и зернобобовых занято более 170 000 гектаров. Овощные культуры посажены на площади около 500 гектаров.

Напомним, звание четвертой картофельной столицы Брянщина получила в прошлом году на Дне картофельного поля «Potato Russia-2018».