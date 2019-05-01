Через две недели в Брянской области полностью отключат аналоговое телевещание

17 мая Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков в режиме видеоконференцсвязи провел всероссийское совещание с представителями субъектов. Брянская область полностью перейдет на цифровое вещание с 3 июня, через две недели. С этого времени в области не останется аналогового телевидения. Жителям региона будут доступны 20 федеральных каналов: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр» (первый мультиплекс), «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ» (второй мультиплекс).

Цифровое телевидение дешевле и качественнее аналогового, дает доступ к многочисленным сервисам и высвобождает большой радиочастотный ресурс, уточняют в пресс-службе областного правительства.