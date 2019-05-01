На брянских клумбах тюльпаны меняют на розы

Брянск продолжают украшать цветами. На клумбах и подвесных конструкциях, в скверах и парках, на разворотных кольцах высаживают бегонии, гацании, бархатцы, герани, цинерарии, ампельную вербену и петунии.

Самыми первыми в городе зацвели тюльпаны, для этого еще осень были посажены 32 тысячи луковиц. Сейчас майские цветы заменяют другими однолетними растениями, например, в Володарском районе на привокзальной площади тюльпаны уже заменили розами. Полностью завершат высадку цветов в Брянске к середине июня.

А вот нежелательной растительности разрастаться не дают: по данным мэрии ежедневно на улицы города выходят до 25 косарей с триммерами. В день ими выкашивается до 80 тысяч кв. метров территорий парков, скверов, разделительных частей дорог. А всего с начала сезона в Брянске траву уже скосили на площади более 600 тысяч кв. метров.

Кстати, в заповеднике «Брянский лес» первые ландыши появились уже в конце апреля.