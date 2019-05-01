В Брянске книжный фестиваль открылся флешмобом

В Брянске 17 мая состоялась торжественная церемония открытия книжного фестиваля «Красная площадь-2». Мероприятие проходит в рамках Международного славянского фестиваля «Театр +».

Открылся фестиваль массовым флешмобом «Давайте читать вместе». Участники собрались на площади перед Брянской областной научной универсальной библиотекой имени Тютчева со своими любимыми книгами. Одновременно они прочитали фрагменты из тех произведений, которые им нравятся.

Фестиваль объединил в себе книжные выставки, публичные лекции, библиотеатры, творческие встречи и презентации новых изданий.

Приветствуя гостей мероприятия, заместитель губернатора Александр Коробко, отметил, что сегодня необычно видеть в руках подрастающего поколения вместо смартфонов и планшетов — книги. По мнению выступающего, именно книги есть и будут самым лучшим источником информации.

Напомним, Международный Славянский фестиваль «Театр+» (XXIV фестиваль «Славянские театральные встречи») продлится до 25 мая.