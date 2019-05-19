Брянцы приняли участие в соревнованиях по воркауту

Накануне на Кургане Бессмертия прошли состязания по довольно новому для Брянска виду спорта – воркауту, мероприятие организовали благодаря региональному отделению ЛДПР и депутату Государственной Думы от области Борису Пайкину.

Среди организаторов также была федерация воркаута области «Заруба».

На Курган за звание лучших пришли посоревноваться более ста спортсменов: к уличной физкультуре приобщились как юные, так и опытные «воркаутеры».

Участников поддержал председатель комитета облдумы, заместитель координатора регионального отделения либерально-демократической партии Сергей Антошин.

Воркаут – относительно молодой вид спорта для областного центра, суть его в подтягивании, отжимании и других упражнениях на уличных турниках.

В прошлый День города в Брянске при поддержке ЛДПР для любителей этого вида физкультуры создали самую большую площадку.

После состязаний представители «Зарубы» продемонстрировали, как использовать в таком виде спорта установленное оборудование.

По словам депутата Государственной Думы от Брянской области Бориса Пайкина, площадка на Кургане – востребована, поскольку здесь всегда есть люди.

Подобных зон спорта в области около 30. Пайкин пообещал на этой цифре не останавливаться и строить дальше объекты физкультуры.

Участникам соревнований вручили призы и подарки от организаторов.









