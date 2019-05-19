Брянца изолировали на год от общества

Суд приговорил к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима 31-летнего жителя Жуковского района, который признан виновным в незаконном изготовлении и сбыте холодного оружия.

Прокуратура района поддержала обвинение по уголовному делу.

Приговор не вступил в законную силу.

Согласно материалам следствия, брянец в апреле 2018 года в своем доме изготовил предмет по типу кастета. По заключению эксперта, он относится к контактному холодному оружию ударно - раздробляющего действия. Затем мужчина продал его за 500 рублей.