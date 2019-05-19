В Выгоничах горе-мать наказали за долг в 1 млн рублей с лишним

Выгоничский райсуд вынес приговор в виде полугода исправительных работ местной жительнице, которая признана виновной в неуплате денег на содержание несовершеннолетних детей.

Кроме этого, у гражданки будут удерживать 5% в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Во время заседания женщина признала свою вину.

Согласно материалам расследования, с 2009 года на даму возложили обязанность выплачивать алименты на ребенка, но она всячески от этого уклонялась, несмотря на то, что ее много раз предупреждали приставы. Один раз ее привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей», однако она продолжила не платить. В итоге долг вырос до 70 тыс рублей с лишним.

Общая же сумма задолженности составила уже более 1 млн рублей.