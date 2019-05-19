В Фокинском районе 81-летняя пенсионерка «освободила» родственника за 100 тыс рублей

В течение минувшей недели в Брянской области 15 человек пострадали от дистанционных аферистов, жители лишились 386 тыс рублей.

Среди потерпевших оказалась 81-летняя пенсионерка из Фокинского района. Как оказалось, ей позвонил неизвестный, который представился правоохранителем. Мужчина на том конце провода сообщил, что ее родственника задержали за преступление, но ситуацию можно, якобы, решить за 100 тыс рублей. Желая спасти родного человека, пожилая женщина перевела на счет указанную сумму.

Через время она позвонила ему, чтобы узнать, все ли с ним в порядке, выяснилось, что он ни в какую ситуацию не попадал.