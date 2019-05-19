Брянский прокурор забраковал несколько админзданий

Прокуратура Брянска проверила, насколько доступны для людей с ограниченными возможностями социально-значимые объекты города, и обнаружила множество нарушений.

Речь идет об административных зданиях местного самоуправления: конторе по строительству и развитию территории Брянска, комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, отделе муниципального контроля, отделе по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг.

Во время проверки выяснилось, что у входов нет ни пандусов, ни перил, ни настилов, ни рельсов, ни кнопок вызова, чтобы люди с ограниченными возможностями могли спокойно зайти в здание.

Об этом должна была побеспокоиться Брянская городская администрация. В итоге на главу прокурор внес представление.

Троих должностных лиц, которые несут ответственность за данное направление работы, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Нарушения устраняются.