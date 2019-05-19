В Брянске у фонтана устроили водные процедуры

20 мая один из жителей Брянска запечатлел на фото момент водных процедур около городского фонтана.

На снимке видно, что к водному объекту подошла семья цыганской национальности с маленьким ребенком и начала умывания, а также стирку.

«Пришло тепло. Цыгане решили помыться», - прокомментировал фото анонимный автор.

Увидев ситуацию, одни пользователи возмутились, другие отнеслись с юмором.

«Есть в Брянске такая традиция, что после цыган к фонтану приходят кони и тоже моются. Люди их фоткают, а потом все вместе мы угадываем Володарский район», - прокомментировал Виктор Зенченко.