Брянск получил 5-е место по хамству
Федеральный соцопрос на тему самых хамских городов России провело независимое агентство ZOOM MARKET, в рейтинг попал город Брянск.
На первом месте в списке оказалась Пермь, на втором – Челябинск. Третья позиция у Саратова, четвертая – у Москвы, пятую получил Брянск.
Респондентам задавали три вопроса: где чаще всего вам хамят, вы сами часто хамите, вы часто сталкиваетесь с хамством?
Исследование провели в 27 городах РФ с помощью метода интервью. Участвовали 3240 человек.
По словам брянцев, зачастую с хамством встречаются на рынках, в магазинах, общепите, транспорте.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Амнистия» для нерадивых водителей
В связи с поступающими вопросами о применении некоторых положений Федерального Закона «О рекламе» заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
Цифровой сегмент[1] вырос на 10%, OIBDA[2] увеличилась на 12%, чистая прибыль – на 46%. ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, объявляет результаты деятельности за первый квартал 2019 г. по данным консолидированной отчетности по МСФО[3].
Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров представил коллективу Московской железной дороги нового начальника дороги Михаила Глазкова.
В целях предотвращения случаев электротравматизма и нарушения электроснабжения потребителей филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения в охранных зонах ЛЭП, являющихся местом повышенной опасности.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.