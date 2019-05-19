Брянск получил 5-е место по хамству

Федеральный соцопрос на тему самых хамских городов России провело независимое агентство ZOOM MARKET, в рейтинг попал город Брянск.

На первом месте в списке оказалась Пермь, на втором – Челябинск. Третья позиция у Саратова, четвертая – у Москвы, пятую получил Брянск.

Респондентам задавали три вопроса: где чаще всего вам хамят, вы сами часто хамите, вы часто сталкиваетесь с хамством?

Исследование провели в 27 городах РФ с помощью метода интервью. Участвовали 3240 человек.

По словам брянцев, зачастую с хамством встречаются на рынках, в магазинах, общепите, транспорте.