В брянском кафе был замечен «шеф-повар Рататуй»

Заезжий гость снял небольшое видео о брянском кафе, которое свидетельствует об уровне и условиях заведения.

Из записи видно, что в пункте общественного питания между креслами около обеденного стола бегает серое создание – мышь.

«Приехал к вам в гости. Прогулялся в парке и зашёл покушать в кафе. Это местный «шеф-повар Рататуй»?» - пошутил автор ролика Павел Лукашов.

Пользователи сети, узнав интерьер, ответили заезжему гостю, что присутствие таких животных в этом заведении - обычное явление.

Фото - кадр видео.