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На Московском проспекте в Брянске завершили строительство ливневки

Опубликовано Вчера, 17:01

Коммунальщики завершили ливневую канализацию на Московском проспекте, на днях были сняты последние заглушки, которые ранее сдерживали прием и отвод воды с дороги.

Как сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации, подрядчику осталось заасфальтировать несколько участков вокруг приёмных колодцев.

Пока ливневка на Московском проспекте действует в тестовом режиме. В течение определённого времени здесь проведут мониторинг деятельности всех построенных участков и проведут корректировку.

Напомним, строить объект начали в 2017 году. Всего уложили около 5,5 километров труб. Работы обошлись в 91 млн рублей. Еще около 100 вложат в восстановление тротуарной сети и зелёной зоны.

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