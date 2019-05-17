Телецкое озеро облюбовали белоснежные создания
На Телецком озере Трубчевского района поселились новые обитатели, их заметили местные жители.
Информация об этом появилась в брянских СМИ. Речь идет о трех лебедях.
По словам очевидцев, пернатые плавают далеко от берега и на жителей не реагируют.
Почему птицы облюбовали именно этот водоем, неизвестно, как и то, останутся ли они здесь для того, чтобы развести потомство.
Лебеди — род птиц из отряда гусеобразных семейства утиных.
Оперение лебедей бывает разного цвета: чисто белого, серого или чёрного.
Самки и самцы внешне трудно различаются. От гусей лебедей отличает длинная шея, с помощью которой они ищут пищу на глубине.
Размах крыльев достигает 2,8 метров, а масса превышает иногда 15 кг. Лапы довольно короткие, поэтому птицы несколько неуклюже передвигаются по земле.
Они имеют развитую мускулатуру для полетов, поэтому смело преодолевают тысячи километров.
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