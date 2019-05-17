Телецкое озеро облюбовали белоснежные создания

На Телецком озере Трубчевского района поселились новые обитатели, их заметили местные жители.

Информация об этом появилась в брянских СМИ. Речь идет о трех лебедях.

По словам очевидцев, пернатые плавают далеко от берега и на жителей не реагируют.

Почему птицы облюбовали именно этот водоем, неизвестно, как и то, останутся ли они здесь для того, чтобы развести потомство.

Лебеди — род птиц из отряда гусеобразных семейства утиных.

Оперение лебедей бывает разного цвета: чисто белого, серого или чёрного.

Самки и самцы внешне трудно различаются. От гусей лебедей отличает длинная шея, с помощью которой они ищут пищу на глубине.

Размах крыльев достигает 2,8 метров, а масса превышает иногда 15 кг. Лапы довольно короткие, поэтому птицы несколько неуклюже передвигаются по земле.

Они имеют развитую мускулатуру для полетов, поэтому смело преодолевают тысячи километров.