В Брянске на Бежицкой случился обвал

21 мая в областном центре произошел очередной обвал, о нем сообщили очевидцы.

Речь идет об участке дороги на улице Бежицкой около дома №70. Фото в соцсети опубликовал Александр Счастливцев. На снимке видно, что часть «волнистого» асфальта провалилась под землю, и образовалась небольшая яма.

По словам брянца, такой выбоиной запросто можно повредить колесо.

Чтобы «ловушку» водители увидели издалека, «изобретательные» дорожные рабочие поставили в яму палку, а сверху повесили оранжевую каску.