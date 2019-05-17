В Брянске на один заброшенный сквер стало больше

Жительница Брянска пожаловалась в соцсеть на состояние сквера около машиностроительного завода.

Речь идет о месте отдыха около 13-й проходной предприятия. Как сообщила горожанка Ирина Фирсова, парк продолжительное время находится в плачевном виде. Асфальт весь в трещинах, на пешеходных дорожках растет трава. В упадке фонтан.

«Находящийся там фонтан раньше функционировал по выходным, сейчас его вообще частично разобрали, помогите решить проблему», - поделилась Ирина.

По словам Ярослава Синцова, что сквер, что сам завод – все заброшено и развалено, работает только пара цехов.

Напомним, в сквере нна улице Профсоюзов творится беспорядок.