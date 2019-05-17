В Брянске на один заброшенный сквер стало больше
Жительница Брянска пожаловалась в соцсеть на состояние сквера около машиностроительного завода.
Речь идет о месте отдыха около 13-й проходной предприятия. Как сообщила горожанка Ирина Фирсова, парк продолжительное время находится в плачевном виде. Асфальт весь в трещинах, на пешеходных дорожках растет трава. В упадке фонтан.
«Находящийся там фонтан раньше функционировал по выходным, сейчас его вообще частично разобрали, помогите решить проблему», - поделилась Ирина.
По словам Ярослава Синцова, что сквер, что сам завод – все заброшено и развалено, работает только пара цехов.
Напомним, в сквере нна улице Профсоюзов творится беспорядок.
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