В Погаре «Машинно-технологическая станция» задолжала работникам 1, 1 млн рублей

Прокурор Погарского района проверил, как соблюдаются требования трудового кодекса на предприятии «Машинно-технологическая станция», которое в 2018 году на основании решения арбитражного суда признали несостоятельным банкротом.

Как показала проверка, 12 сотрудников станции не получали зарплату в 2018 году и первом квартиле 2019-го на сумму 1,1 млн рублей.

Для защиты прав граждан прокурор направил в суд заявления о принудительном взыскании задолженности с руководства.

Ситуацию контролирует прокуратура.